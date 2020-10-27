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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية «اللوكاندة» لــ ناصر عراق بمكتبة ديوان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
اللوكاندة
اللوكاندة
نضال ممدوح
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تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بمكتبة ديوان مصر الجديدة٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "اللوكاندة" للكاتب ناصر عراق٬ والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية٬ وتدير الندوة الروائية رشا سمير.

تدور أحداث الرواية في أجواء من الإثارة والتشويق؛ بسبب العلاقة الغريبة والمريبة والخطيرة بين والي مصر عباس حلمي الأول والفلاح المصري الذكي «عليوة أبوزهرة»، تلك العلاقة التي تكونت واستمرت شهورًا في قصر الوالي ببنها، وقد تدخل طبيب الوالي الدكتور وليام براون وزوجته مرجريت براون ونوبار باشا سكرتير الوالي من أجل ضبط هذه العلاقة ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الناجمة عنها، كما عملت الفتاة المصرية الجميلة «بسيمة» على منح عليوة ما يستحق من اهتمام ورعاية.

يشار إلى أن «عراق» سبق وصدرت له أعمال: «تاريخ الرسم الصحفي في مصر» (2002) الذي فاز بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة أحمد بهاء الدين، «أزمنة من غبار» (رواية 2006 )، «من فرط الغرام» (رواية 2008)، «الأخضر والمعطوب» (مقالات 2009)، «العاطل» (رواية 2011)٬ وغيرها.

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