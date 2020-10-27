البيت الأبيض: ترامب يقرر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من ليل الإثنين، عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة السوداني، في خبر عاجل، قبل دقائق.وفي وقت سابق من الإثنين، رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي أتى تجاوبًا مع التقدم الذي أحرزه السودان بعد ثورة ديسمبر، وسعي الحكومة الانتقالية الجاد في بناء مؤسسات الحكم الديمقراطي، وتحسين علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وموقفها الثابت في محاربة الإرهاب.وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن القرار يمثّل بداية فصل يتطلع فيه السودان إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين.واعتبرت الخارجية القرار خطوة تاريخية هامة تفتح الطريق أمام السودان لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، وتساعد اقتصاده على التعافي بعد أن تضررت كافة قطاعاته جراء وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.