براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة ببورسعيد، براتب يصل إلى 1800 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عامل حياكة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وألا يزيد عمره علي 35 سنة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0663737608، والتواصل مع المدير المسئول سنسل كومار، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة العامة، بورسعيد.