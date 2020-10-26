رنا رئيس: حلم العمر تحقق بمشاركتي في «نجيب زاهي زركش» مع يحيى الفخراني

عبرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، والذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021.وأضافت رنا رئيس في تصريحات لجريدة "الدستور"، أنه وبمشاركتها في هذا العمل مع الفنان يحيي الفخراني فقد تحقق حلم العمر، قائلة: "أنا بشكر ربنا كل يوم أنه جابلي المسلسل ده".واختتمت: "أقول عن المسلسل أنه في تكتم كبير على تفاصيله ولكنه مسلسل اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينما تظهر الفنانة انوشكا بدور والدتي"، مؤكدة أنها تقدم شخصية "نانسي".يذكر أن رنا رئيس قد شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل ليالينا 80 والذي قام ببطولته الفنان خالد الصاوي، وإياد نصار وصابرين، وغادة عادل، وهو من انتاج سينرجي، ومن إخراج أحمد صالح.