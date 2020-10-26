رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها دعم التعليم المجتمعي.. كيف دعّم الرئيس السيسي التعليم في مصر؟

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:44 م
السيسي
السيسي
جميلة على
طباعة
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

كما وجه الرئيس بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية
إضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي ونيفين القباج، ومستشار الرئيس للشؤون المالية؛ لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضًا برامج التعليم المجتمعي.

«الدستور» ترصد أبرز مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم منظومة التعليم التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا.

• 2019 عام التعليم فى مصر

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجال التعليم في مصر، حيث أعلن خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، في يوليو 2018، أن عام 2019 سيكون عامًا للتعليم في مصر. وخصص الرئيس 20% من المنح التعليمية داخل وخارج مصر لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والتعليم الفني طبقا للمعايير الدولية، وتكليف رئاسة الوزراء لربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقًا للمعايير الدولية.

• المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي
شارك في فعالياته العام 2019 نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويمثل المنتدى العالمي فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددًا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

• اتفاقيات موقعة بشأن التعليم
أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا في 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وينص الاتفاق على "يكون الهدف من القرض تحسين ظروف التعليم في المدارس العامة، من خلال العمل على 5 أجزاء هى تعليم متطور في مرحلة الطفولة المبكرة، وفاعلية المعلمين وقادة التعليم، والإصلاح الشامل للتعليم من أجل تحقيق التعلم المطور للطلاب، وتعزيز أداء خدمة التعليم من خلال أنظمة متصلة شبكيا، وأخيرا إدارة المشروع والاتصال والمراقبة والتقييم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

«مش هيفرق معاها».. سجال بين سيدة وابنة رجاء الجداوي بسبب المدفن

الجارالله محذرًا إثيوبيا: «لستم أقوى من مصر والسودان»

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

رسائل إلى «ميلينا».. خطابات «كافكا» الحزينة

«خريف الشرق».. رواية لـ راسم الحديثي عن دار النخبة

«طلع البدر علينا» تنير مسرح ساحة الهناجر

غدًا.. عودة «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» على مسرح ساحة الهناجر