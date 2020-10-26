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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تأمل فى دعم حقيقى لإعلان وقف إطلاق النار بليبيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:11 م
لافروف
لافروف
عبير سليم
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، عن أن بلاده تأمل في أن يتم دعم وقف إطلاق النار الليبي المعلن مؤخرًا بآليات حقيقية حتى لا تتأخر التسوية السياسية التي تفضي إلى حل شامل للأزمة.

قال لافروف في مؤتمر صحفي: "اعترفنا بالبشارة حول ليبيا التي جاءت من جنيف، حيث جرت مفاوضات بين وفدي طرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة".

أضاف: "نأمل في أن يتم دعم الهدنة التي تم الإعلان عنها على الفور بخطوات ملموسة لخلق آلية مناسبة وألا تتأخر عمليات التسوية السياسية".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الجمعة الماضي، توصل اللجنة العسكرية المشكلة من خمسة مسئولين عسكريين من قوات "الجيش الوطني" وقوات حكومة الوفاق إلى توافق حول "فتح طرق برية وجوية، وإيقاف الخطاب الإعلامي التحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية"، إضافة إلى "طرد المرتزقة خلال 90 يومًا بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وسارعت الأطراف الليبية ودول إقليمية وغربية ومنظمات دولية إلي الإشادة بالاتفاق، كونه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا، حسبما رأته الأمم المتحدة.

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