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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عزالدين على الأفيش الرسمي لمسلسل «خيط حرير»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:28 م
مي عز الدين
مي عز الدين
دعاء عبد المقصود
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كشفت شركة سينرجي عن الأفيش الرسمي لمسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عزالدين، والذي سيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عزالدين كل من محمود عبدالمغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عزالدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما معًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

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