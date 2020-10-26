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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف يتراجع عن الخروج من السباق الرمضانى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:08 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
دعاء عبد المقصود
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تراجع الفنان يوسف الشريف عن قراره بعدم المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل.

وعلم "الدستور" أن هناك اتصالا هاتفيا جمع بين يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال، اتفقا خلاله على تقديم عمل رمضانى فى موسم رمضان 2021، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على فكرة بعينها لتقديمها على الشاشة، حيث ما زال يوسف الشريف يفاضل بين أكثر من فكرة، ومن المقرر أن يعلن عن خوضه السباق الرمضانى بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الشريف، لـ"الدستور"، عن أنه قرر المشاركة فى السباق بفكرة جديدة، خاصة مع تأجيله تقديم جزء ثان من "النهاية" نظرا لضخامة إنتاجه واستغراقه وقتا كبيرا في التحضير لتصويره.

يذكر أن "الشريف" حقق نجاحا كبيرا بمسلسل "النهاية"، الذى عرض خلال رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ودارت أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في 2120، الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

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