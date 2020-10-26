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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة خطفت زوجها لتوقيع إيصالات أمانة بالزاوية الحمراء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:26 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
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حرضت سيدة 4 أشخاص على اختطاف طليقها وأجبروه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة بمنطقة الزاوية الحمراء.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء مفاده تلقيه بلاغا باختطاف شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وفحص خلافات المجني عليه تبين أن طليقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقامت المتهمة باستئجار4 أشخاص وقاموا بخطف المجني عليه واحتجازه داخل أحد العقارات، وتم تحديد أماكنهم ونجحت أجهزة الأمن في تحريره والقبض على المتهمين.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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