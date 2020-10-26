فلسطين: 542 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات، و542 إصابة جديدة بكورونا، و655 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية لكورونا، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.