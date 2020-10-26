تنفيذ 412 ألف حكم قضائي في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن فى تنفيذ (421،626) حكم قضائى، ضمت (1624) حكم جناية، (152307) حكم حبس، (207568) حكم غرامة، (60127) مخالفة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.