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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم: انتهينا من توزيع «التابلت» على جميع طلاب أولى ثانوى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:57 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات توزيع "التابلت" علي الصف الأول الثانوي.

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من توزيع التابلت، وكانت أخر محافظتين جرى فيهما التوزيع شمال وجنوب سيناء، وأيضًا أسوان.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تحديث "التابلت" لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، حتى يكون الطالب على وعي كاف بما يجب فعله من عدمه.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن هذا التحديث يتم تلقائيًا على غرار تحديث الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه مهم جدًا من أجل أمن وخصوصية الجهاز، إضافة إلى حصر المشاكل من الأجهزة لعلاجها.

وأوضح المصدر: "التحديث يلغي كلمة السر من الأساس لأن عدد الشكاوى من نسيان كلمة السر أصبح مُلفتًا ومُقلقًا".

واستكمل: «بعد التحديث إذا وجد الطالب جهازه مغلقًا عليه التحدث مع الدعم الفني لشركة سامسونج، وسيقوم بحل المشكلة من خلال الكول سنتر على الفور، وإذا وجد أي طالب مشكلة كبيرة لديه، بسبب تحميل برامج ليس من المفترض تحميلها سيتم حل مشكلته ولكنها ستستغرق وقتًا طويلًا وستنتهى قبل بدء الدراسة».

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