تفاصيل تعدي مدير مدرسة على ولي أمر 4 طلاب بالسلام

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولى أمر 4 طلاب ومالك المدرسة المشار إليها.وتبين حضور أحد الأشخاص تاجر لقسم شرطة السلام أول مصابا بجرح باليد، وقرر بقيام مالك المدرسة المشار إليها باستدعائه لسداد المصروفات الدراسية لأبنائه، فقام بسداد جزء من المبلغ لحين استكمال باقى المبلغ، ولكن الأخير رفض وطالبه بدفع باقى المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته المنوه عنها.وفى وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة، وقرر بتضرره من المبلغ لقيامه باستدعاء نجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به، واكتشف عدم تواجد مبلغ مالى كان بداخل السيارة.