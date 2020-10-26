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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل صادمة عن واقعة خلع ملابس النساء الداخلية على طائرة قطرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
طائرة قطرية
طائرة قطرية
منار أحمد
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كشفت امرأة استرالية كانت على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية بين الدوحة ومدينة سيدني في أستراليا عن تفاصيل تجربة مريرة عشاتها مع 8 نساء أخريات تعرضن للذل والإهانة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلا عن المرأة الاسترالية، كيف أصيبت بالذعر بعد إجبارهن على النزول من الطائرة لتفتيشهن وتعريتهن للفحص على نحو مهين في قطر، في إطار البحث عن أم محتملة لرضيع متخلى عنه في حمامات مطار حمد الدولي.

وكانت كيم ميلز، واحدة من 9 نساء تم إخراجهن من الطائرة من أجل تعريضهن للتفتيش والتعرية والفحص على نحو مهين في الدوحة.

وفي التفاصيل أوضحت ميلز، أنه في أثناء اقتيادها صوب مكان ما في المطار، رأت سيارتي إسعاف وطاقما يرتدي ملابس خاصة بالجراحين، وفي هذه اللحظة رجحت أن يكون الأمر مرتبطا بـفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر لم يكن كذلك".

وأضافت الاسترالية أنها كانت المرأة الوحيدة التي لم تخضع لهذا التفتيش المهين، بعدما طلبوا منها أن تخطو إلى الأمام، أي أن أذهب إلى الإسعاف، وحينما تقدمت جاء ضابط آخر وقال لا أكثر من مرة وطلب منها أن تنصرف.

وتاعبت، أنها رأت راكبة تغادر سيارة الإسعاف في المطار وهي تبكي من جراء ما تعرضت له من تفتيش وتعرية مهينين لأجل تحديد أم الطفل.

وكشفت راكبات على متن الطائرة القطرية، إنهن طولبن بإزالة الملابس الداخلية من أجل إتاحة التفتيش.

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