حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 26 أكتوبر 2020

#الحمل



#الثور



#الجوزاء



#السرطان



#الأسد



#العذراء



#الميزان



#العقرب



#القوس



#الجدي



#الدلو



#الحوت



مهنيًا: يؤدي أحد الزملاء دورًا حاسمًا في تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج إيجابية تفرحك كثيرًا.عاطفيًا: كثرة التذمّر من تصرفات الشريك تؤدّي إلى بعض الانزعاج، لكنّ المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.مهنيًا: يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح الذي طالما انتظرته.عاطفيًا: يضعك الشريك أمام قرار صعب، وخصوصًا بعدما تناهى إليه رغبتك في الابتعاد عنه وتركه نهائيًا.صحيًا: تغادر المستشفى بعدما أمضيت فيه أيامًا خضعت فيها لفحوص عامة أظهرت أنك بصحة جيدة.مهنيًا: قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها.عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر عاطفته الكبيرة تجاهك.صحيًا: إحرص على أن تكون لائحة طعامك خفيفة الملح، وأكثر من إعداد المأكولات النباتية.مهنيًا: تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبرًا مناسبًا لأعمالك، وتنطلق فرحًا مزهوًا بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية.عاطفيًا: الهدوء هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الحبيب ومثالًا يحتذى.صحيًا: إذا كنت من أصحاب الشراهة أمام الطعام، فلابد من وضع حد لها.مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثارًا إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة.عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع الشريك، فبادر فورًا إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى المحظور.صحيًا: لا تتأخر في الانضمام إلى أحد الأندية، لأنك قد تتقاعس عن ممارسة الرياضة حين يحلّ فصل الشتاء.مهنيًا: يطرح عليك زميل بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعنًا بما يقدّمه من اقتراحات.صحيًا: تميل بعض الشيء إلى الحلويات، لكن تصميمك على التخلص من السمنة يحول دون ضعفك أمامها.مهنيًا: إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك.عاطفيًا: حين تكون الثقة مفقودة بين الطرفين، تكون الخلافات العنوان اليومي لحياتهما.صحيًا: ابتعد عن الانغماس في الشراهة التي تسبب السمنة، فيصعب عليك التخلص منها لاحقًا.مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.عاطفيًا: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليًّا إذا كانت جميع الظروف مؤاتية.صحيًا: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعًا بضغط العمل.مهنيًا: يوم متقلب قد يخفف من اندفاعك أو يختبر صبرك، وخصوصًا إذا كنت تعالج مسألة عائلية أو مهنية.عاطفيًا: تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونكما الخاصة.صحيًا: تناول اللبن مفيد شرط عدم الإكثار منه، لأنّ كل شيء زاد عن حدة أصبح مضرًا.مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء.صحيًا: أصبحت أمورك الصحية في وضع يتطلب الحل السريع قبل فوات الأوان.مهنيًا: لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل.عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.صحيًا: استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس إليه.صحيًا: لا تحاول التدخين في الخفاء فأنت لا تؤذي إلا نفسك وصحتك.