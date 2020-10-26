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الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 26 أكتوبر 2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:50 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

#الحمل
مهنيًا: يؤدي أحد الزملاء دورًا حاسمًا في تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج إيجابية تفرحك كثيرًا.
عاطفيًا: كثرة التذمّر من تصرفات الشريك تؤدّي إلى بعض الانزعاج، لكنّ المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.
صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.

#الثور
مهنيًا: يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح الذي طالما انتظرته.
عاطفيًا: يضعك الشريك أمام قرار صعب، وخصوصًا بعدما تناهى إليه رغبتك في الابتعاد عنه وتركه نهائيًا.
صحيًا: تغادر المستشفى بعدما أمضيت فيه أيامًا خضعت فيها لفحوص عامة أظهرت أنك بصحة جيدة.

#الجوزاء
مهنيًا: قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها.
عاطفيًا: يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر عاطفته الكبيرة تجاهك.
صحيًا: إحرص على أن تكون لائحة طعامك خفيفة الملح، وأكثر من إعداد المأكولات النباتية.

#السرطان
مهنيًا: تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبرًا مناسبًا لأعمالك، وتنطلق فرحًا مزهوًا بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية.
عاطفيًا: الهدوء هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الحبيب ومثالًا يحتذى.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب الشراهة أمام الطعام، فلابد من وضع حد لها.

#الأسد
مهنيًا: قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثارًا إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة.
عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع الشريك، فبادر فورًا إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى المحظور.
صحيًا: لا تتأخر في الانضمام إلى أحد الأندية، لأنك قد تتقاعس عن ممارسة الرياضة حين يحلّ فصل الشتاء.

#العذراء
مهنيًا: يطرح عليك زميل بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.
عاطفيًا: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعنًا بما يقدّمه من اقتراحات.
صحيًا: تميل بعض الشيء إلى الحلويات، لكن تصميمك على التخلص من السمنة يحول دون ضعفك أمامها.

#الميزان
مهنيًا: إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك.
عاطفيًا: حين تكون الثقة مفقودة بين الطرفين، تكون الخلافات العنوان اليومي لحياتهما.
صحيًا: ابتعد عن الانغماس في الشراهة التي تسبب السمنة، فيصعب عليك التخلص منها لاحقًا.

#العقرب
مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.
عاطفيًا: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليًّا إذا كانت جميع الظروف مؤاتية.
صحيًا: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعًا بضغط العمل.

#القوس
مهنيًا: يوم متقلب قد يخفف من اندفاعك أو يختبر صبرك، وخصوصًا إذا كنت تعالج مسألة عائلية أو مهنية.
عاطفيًا: تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونكما الخاصة.
صحيًا: تناول اللبن مفيد شرط عدم الإكثار منه، لأنّ كل شيء زاد عن حدة أصبح مضرًا.

#الجدي
مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء.
صحيًا: أصبحت أمورك الصحية في وضع يتطلب الحل السريع قبل فوات الأوان.

#الدلو
مهنيًا: لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل.
عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.
صحيًا: استفد من حالة الطقس الجيدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.

#الحوت
مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس إليه.
صحيًا: لا تحاول التدخين في الخفاء فأنت لا تؤذي إلا نفسك وصحتك.

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