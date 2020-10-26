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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

القمر الصناعى الروسى «جلوناس-ك» يصل مداره حول الأرض

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القمر الصناعي الروسي "جلوناس - ك" الثالث من الجيل الجديد، الذي تم إطلاقه صباح اليوم وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "القمر الصناعي الروسي "جلوناس - ك" من الجيل الجديد الذي تم إطلاقه صباح يوم الأحد 25 أكتوبر في تمام الساعة 10:08 مساء، وصل بسلام إلى المدار الفضائي المحدد له حول الأرض، وأقام اتصال دائم به".

وكان الصاروخ، "سيوز 2.1 بي" الذي نقل القمر الصناعي الجديد إلى الفضاء قد انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية الواقعة في شمال روسيا".

القمر الصناعي"جلوناس-ك" هو ثالث قمر ملاحة روسي من هذا النوع. وقد تم تأجيل إطلاقه عدة مرات منذ مارس الماضي وسط تأخير في الإنتاج.

أُطلق أول قمر صناعي من مجموعة "جلوناس-ك" في فبراير2011، بينما أُطلق القمر الثاني في ديسمبر 2014.

ويوجد حاليا 27 قمرا في كوكبة جلوناس الروسية، منها 24 قمرا قيد التشغيل.

وفي فبراير، قال المتحدث باسم شركة صناعة الأقمار الصناعية الروسية، إن تسعة أقمار صناعية من الجيل الجديد من "جلوناس-ك" ستضاف إلى الكوكبة بحلول عام 2022.

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