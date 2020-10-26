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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: أرمينيا وأذربيجان تعلنان التزامهما بوقف إطلاق النار

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان أعادا التأكيد على التزام بلديهما بتنفيذ وقف إنساني لإطلاق النار والامتثال له.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في موسكو مطلع الشهر الجاري، حيز التنفيذ الإثنين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان مشترك من جانب الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر "تويتر"، إن الولايات المتحدة قامت بتسهيل المفاوضات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لتقريب الدولتين من حل سلمي للنزاع حول منطقة ناجورني قره باغ.

كان رئيس أذربيجان، إلهام علييف، قد قال في وقت سابق إنه لن يقبل أي دعوات لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وسط استمرار القتال مع الجارة
أرمينيا للأسبوع الخامس.

وفي كلمة متلفزة نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد، قال علييف إنه يتعين على أرمينيا الموافقة عل سحب قواتها من أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا من أجل إنهاء الأعمال القتالية.

واندلعت في صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

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