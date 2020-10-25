محمد أبوالعينين يتقدم بعد فرز 7 لجان
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:53 م
أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 بالجيزة والدقي والعجوزة، حصول النائب محمد أبو العينين والمرشح عن الدائرة على 2048 صوتا.
وجاءت النتائج في بعض اللجان كالتالي:
اللجنة رقم 116 مدرسة الأورمان الثانوية بنات: 154
اللجنة رقم 88 بالجيزة : 151
لجنة 66 بمدرسة المحافظة على القرآن الكريم: 431 صوتا
لجنة رقم 8 مدرسة أبو الهول القومية : 400 صوتا
لجنة رقم 87 المتحف الزراعي: 179 صوتا
لجنة 157 مدرسة يوسف السباعي: 375 صوتا
لجنة رقم 158 مدرسة يوسف السباعي: 358 صوتا
وجاءت النتائج في بعض اللجان كالتالي:
اللجنة رقم 116 مدرسة الأورمان الثانوية بنات: 154
اللجنة رقم 88 بالجيزة : 151
لجنة 66 بمدرسة المحافظة على القرآن الكريم: 431 صوتا
لجنة رقم 8 مدرسة أبو الهول القومية : 400 صوتا
لجنة رقم 87 المتحف الزراعي: 179 صوتا
لجنة 157 مدرسة يوسف السباعي: 375 صوتا
لجنة رقم 158 مدرسة يوسف السباعي: 358 صوتا