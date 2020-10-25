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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد أبوالعينين يتقدم بعد فرز 7 لجان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:53 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 بالجيزة والدقي والعجوزة، حصول النائب محمد أبو العينين والمرشح عن الدائرة على 2048 صوتا.

وجاءت النتائج في بعض اللجان كالتالي:

اللجنة رقم 116 مدرسة الأورمان الثانوية بنات: 154
اللجنة رقم 88 بالجيزة : 151
لجنة 66 بمدرسة المحافظة على القرآن الكريم: 431 صوتا
لجنة رقم 8 مدرسة أبو الهول القومية : 400 صوتا
لجنة رقم 87 المتحف الزراعي: 179 صوتا
لجنة 157 مدرسة يوسف السباعي: 375 صوتا
لجنة رقم 158 مدرسة يوسف السباعي: 358 صوتا

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