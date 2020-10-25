محمد أبوالعينين يتقدم بعد فرز 7 لجان

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب 2020 بالجيزة والدقي والعجوزة، حصول النائب محمد أبو العينين والمرشح عن الدائرة على 2048 صوتا.وجاءت النتائج في بعض اللجان كالتالي:اللجنة رقم 116 مدرسة الأورمان الثانوية بنات: 154اللجنة رقم 88 بالجيزة : 151لجنة 66 بمدرسة المحافظة على القرآن الكريم: 431 صوتالجنة رقم 8 مدرسة أبو الهول القومية : 400 صوتالجنة رقم 87 المتحف الزراعي: 179 صوتالجنة 157 مدرسة يوسف السباعي: 375 صوتالجنة رقم 158 مدرسة يوسف السباعي: 358 صوتا