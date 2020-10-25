الجاليات القبطية تدين الإساءة إلى الرموز الإسلامية

أعلن ميشيل فرج، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لشئون الجاليات القبطية المصرية بجميع فروعه حول العالم، تضَامن الجاليات القبطية مع المسلمين ضد الإساءة الموجهة لرموزهم الدينية.وقال فرج، في بيان الأحد، إننا نشجب ونرفض بشدة أي إساءة توجه إلى إخوانا وأحبابنا وشركاء الوطن من المسلمين وعقيدتهم الإسلامية ورموزها سواء في مصرنا أو في شتى أنحاء المعمورة؛ لأن إخوانا المسلمين كما قال عنهم البابا شنودة هم دمنا ولحمنا وعظمنا وشركاؤنا في هذا الوطن الغالي.أضاف: أن أشقاءنا المسلمين لهم كل الحق في التعبير بكل السبل والوسائل بالاعتراض على أي إساءة توجه للعقيدة الإسلامية ورموزها.في السياق متصل، وجّه ميشيل التهنئة للمسلمين بالمولد النبوي: "أتقدم بأجمل التهاني القلبية لإخوتنا المسلمين بمناسبة قرب حلول المولد النبوي، كل عام والأمتين العربية والإسلامية بألف خير وسلام ومحبة".