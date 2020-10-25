موسى مصطفى موسى: ندعم الدولة في قراراتها

اجتمع مساء اليوم رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، بأعضاء المكتب التنفيذي المكون من 15 عضوا، حيث قال إن مهام المكتب التنفيذي تنفيذ القرارات والسياسيات والاستراتيجيات والأهداف بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن والحزب العليا.وأعلن موسى مصطفى أن قراره بتشكيل مكتب تنفيذي ومكتب استشاري للحزب هدفه أن يشارك جميع الأعضاء والقيادات في القرارات والسياسات والخطط والأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ العمل بشكل مؤسسي.وأكد موسى مصطفى أن الحزب داعم لكافة خطوات وقرارات الدولة وكل ما تراه مناسبا لحماية أمنها القومي واستقرارها، مؤكدا على دعم كافة مؤسسات وجهات الدولة المعنية.