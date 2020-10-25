محيي إسماعيل بإطلالة شبابية في مهرجان الجونة

لفت الفنان محيي إسماعيل، إليه الأنظار في إطلالة شبابية على السجادة الحمراء خلال ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.واختار محيي إسماعيل قميص لبني فاتح وبنطال أسود واسع، مع شابو سواء، ولم يتخل عن نظارته السوداء ليكمل إطلالته التي وصفها البعض بـ«العشوائية».وسبق وأثار الفنان محيي إسماعيل، الجدل فى إطلالته السابقة، على السجادة الحمراء، حيث التقطت عدسات المصورين له مجموعة من الصور وهو يرتدي بنطلون ترنج لأول مرة في تاريخ المهرجانات السينمائية.