ضبط 7 قضايا أموال بـ40 مليون جنيه
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:28 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 7 قضايا توظيف أموال – تزوير أوراق رسمية – تخليق دولارات – هجرة غير مشروعة – نصب سفريات – اختلاس مال عام – استغلال مال عام – إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد 18 شخصا وضبط فيها مستنديًا نحو 40 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 7 قضايا توظيف أموال – تزوير أوراق رسمية – تخليق دولارات – هجرة غير مشروعة – نصب سفريات – اختلاس مال عام – استغلال مال عام – إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد 18 شخصا وضبط فيها مستنديًا نحو 40 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.