ضبط 7 قضايا أموال بـ40 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 7 قضايا توظيف أموال – تزوير أوراق رسمية – تخليق دولارات – هجرة غير مشروعة – نصب سفريات – اختلاس مال عام – استغلال مال عام – إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد 18 شخصا وضبط فيها مستنديًا نحو 40 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.