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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الشرطة تساعد شابا من ذوي الاحتياجات للمشاركة في الانتخابات بمطروح

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
الشرطة تساعد شابا
الشرطة تساعد شابا من ذوي الاحتياجات
مطروح_ ياسمين شعيب
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حرص عبد الله محمود علي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، رغم إعاقته علي المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بمساعدة والدته وذلك في لجنة مجمع ابو بكر الصديق بمحافظة مطروح.

واستقبل ضباط وأفراد مديرية أمن مطروح "عبدالله" بالكرسي المتحرك لتسهيل عملية الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتجري المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردي نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردي ومقرها دير مواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتي كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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