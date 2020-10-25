اشتباه فى إصابة طالب بفيروس كورونا داخل مدرسة بمصر القديمة

حالة من القلق انتشرت بين اولياء أمور مدرسة الشهيد أحمد حمدي التجريبية التابعة لادارة مصر القديمة عقب ظهور حالة اشتباه في كورونا بطالب في الصف الثالث الاعدادي.وقالت إحدى أولياء الأمور، إنهم اكتشفوا إصابة الطالب بسبب منشورات كتبتها والدته على الجروب الرسمي للمدرسة وأكدت والدته أنها قامت بعمل التحاليل اللازمة وقد أكد لها الطبيب أن ابنها مصاب بفيروس كورونا.وأضافت أخرى في تصريحات لـ"الدستور"، أنهم قاموا بإبلاغ مدير المدرسة على أن يتم تعقيم المدرسة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أنهم قاموا بإبلاغ الإدارة التعليمية أيضًا.وأوضح أحد أولياء الأمور: "المدرسة قد أبلغتنا أنها سوف تقوم بالتعقيم وتتابع التحاليل مع ولي الأمر حتى تتفهم الموضوع كاملًا".وبالرغم من منشورات وتصريحات أولياء الأمور إلا أن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية حتى الآن تلتزم الصمت.