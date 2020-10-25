رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اشتباه فى إصابة طالب بفيروس كورونا داخل مدرسة بمصر القديمة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
اشتباه فى إصابة طالب
اشتباه فى إصابة طالب يكورونا
ريم محمود
طباعة
حالة من القلق انتشرت بين اولياء أمور مدرسة الشهيد أحمد حمدي التجريبية التابعة لادارة مصر القديمة عقب ظهور حالة اشتباه في كورونا بطالب في الصف الثالث الاعدادي.

وقالت إحدى أولياء الأمور، إنهم اكتشفوا إصابة الطالب بسبب منشورات كتبتها والدته على الجروب الرسمي للمدرسة وأكدت والدته أنها قامت بعمل التحاليل اللازمة وقد أكد لها الطبيب أن ابنها مصاب بفيروس كورونا.

وأضافت أخرى في تصريحات لـ"الدستور"، أنهم قاموا بإبلاغ مدير المدرسة على أن يتم تعقيم المدرسة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أنهم قاموا بإبلاغ الإدارة التعليمية أيضًا.

وأوضح أحد أولياء الأمور: "المدرسة قد أبلغتنا أنها سوف تقوم بالتعقيم وتتابع التحاليل مع ولي الأمر حتى تتفهم الموضوع كاملًا".

وبالرغم من منشورات وتصريحات أولياء الأمور إلا أن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية حتى الآن تلتزم الصمت.

موضوعات متعلقة

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

أيام زمان

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم

فرقة النيل للموسيقى والغناء بضيافة بيت السحيمى