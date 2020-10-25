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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد: القوات التركية تقصف محيط تل رفعت ومناطق فى ريف حلب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
قصف محيط تل رفعت
قصف محيط تل رفعت
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الفصائل التركية قصفت -أيضًا- بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ "مجلس منبج العسكري" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشرقي، علاوة على قريتي "هوشرية توخار عون الدادات" ضمن مناطق نفوذ "مجلس الباب العسكري"، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية قصفت - أمس - منطقة جبل "قرقوزاق" في ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت مواقع في اللواء الثاني التابع لـ"مجلس منبج العسكري"، كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى "سموقية وتل مضيق وسد الشهباء" ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

يأتي هذا بعدما انسحبت القوات التركية الثلاثاء الماضي من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا بعد أكثر من عام على تطويقها من قوات الجيش السوري.

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