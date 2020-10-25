ملتقى «فسيفساء.. فن وإبداع ورسالة» بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية٬ ملتقى بعنوان "فسيفساء الإسكندرية... فن وإبداع ورسالة" وذلك في العاشرة صباح غدا الإثنين٬ بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بالمكتبة.يُلقي لفيف من الخبراء المتخصصين في هذا الملتقى أوراق بحثية عن فن الفسيفساء وتطوره عبر العصور وكيفية ترميمه؛ فالفسيفساء هو فن زخرفة الأسطح المعمارية باستخدام مواد مختلفة ومتنوعة مثبتة على طبقة من الجص أو المونة الملساء، ويُزخرف السطح بموضوعات متنوعة، وقد اُستخدم لتزيين المساحات الكبيرة والصغيرة سواء كانت أرضيات أو جدران أو أسقف أو قباب بالإضافة إلى توافير الحدائق.ونظرًا لأهمية الفسيفساء والحضور القوى للورش السكندرية ومالها من أثر كبير، وُجدت العديد من اللوحات الهامة المنفذة في مصر عن طريق الفنانين اليونانين فى منازل وقصور الحكام والأثرياء، حيث كان البلاط الملكي هو المسئول عن القطع الفنية التي وجدت في مدينة الإسكندرية أو خارجها.