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سياسي

مايا مرسي تشيد بمشاركة السيدات في اليوم الأول لانتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:43 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بوعى المرأة المصرية ومدى إدراكها لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وأن صوتها أمانة وحق كفله لها الدستور، وهو الذى تجلى بوضوح فى تصدرها المشهد الانتخابى، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والمنعقدة في 14 محافظة على مدار يومي 24-25 أكتوبر الجاري.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير إلى المرأة المصرية التى كان لها دور ملموس في خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم، وهو نفس الدور الذي قامت به في في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو ما يدل على عشقها وحبها لوطنها.

وقالت مايا مرسي: "أنا فخورة وسعيدة بالمرأة المصرية المحترمة الذكية الواعية اللى نزلت وشاركت النهاردة وأدلت بصوتها واللى لسه هتنزل بكره، لأنها عارفة أن صوتها هيفرق، وأنه بمشاركتها بتبني لبكره ولمستقبل أفضل ليها وللأجيال اللي جايه"، مضيفة: "المرأة المصرية أصبحت كتلة تصويتية حرجة، وأصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة، واللي بتأكد كل يوم إنها السند وخط الدفاع الثالث اللى بيحمي الوطن وبيقف جانبه وقت ما يحتاجه".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن في الإدلاء بأصواتهن، من خلال حملته التوعوية "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ووصلت عدد المستفيدات منها ما يزيد عن مليون و٦٠٠ ألف سيدة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي جميع السيدات اللاتي لم يشاركن اليوم أن يخرجن غدًا في ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات مصطحبين أفراد أسرهن ممن لهن حق الانتخاب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاستكمال الصورة الجميلة التى رسمتها مشاركتهن اليوم، قائلة: "المرأة المصرية كانت دائمًا هي القدوة والنموذج الذى يقتدى به كل أفراد أسرتها وهو ما ننتظره منها دائما".

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