«جريك سيتي تايمز»: تركيا تخشى سلاح الغواصات اليوناني

كشف تقرير يوناني عن خشية تركيا من سلاح الغواصات اليونانية والذي يشكل قوة ردع إضافية وقوية لأطماع أنقرة في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية في تقريرها اليوم السبت، أن أثينا لديها 11 غواصة من ستة أنواع من طراز 209 وأربعة أخرى من طراز 214 والتي تُعرف أيضًا باسم بابانيكوليس، وتعتبر "غير مرئية" لأجهزة الرادار بجانب غواصة أخرى، فيما تمتلك تركيا غواصات ليست بنفس مستوى اليونان.وأشار التقرير إلى أن الغواصة من النوع 214 لديها تقنية تسمح لها بالبقاء لمسافات طويلة تحت مستوى سطح البحر هذا يجعل من الصعب اكتشافها بواسطة رادار العدو، بالإضافة إلى ذلك مزودة بنظام دفع خاص "صامت" بحيث لا يتم إدراكها من قبل الطائرات أو المروحيات أو السفن السطحية.وأكدت "جريك سيتي"، أن اليونان أظهرت تفوقها في قاع البحر عندما فقد الأتراك مواقع الغواصات اليونانية في البحر وحاولوا عبثًا العثور عليها لمدة 34 يومًا، من أجل رفع معنوياتهم.وأشار التقرير إلى أن الغواصات "بابانيكوليس" أو 214 يبلغ طولها 65.3 مترًا ويمكن أن تتحرك بسرعة 10.5 عقدة على السطح و21 عقدة تحت الماء، ومزودة بمحرك كهربائي بقدرة 3900 كيلو وات مع نظام الدفع اللاهوائي (AIP)، أي إنتاج الكهرباء من خلايا الوقود السائل يعفي هذا النظام هذا النوع من الغواصات من عملية تشغيل جهاز التنفس الصناعي لشحن بطارياته، وهي عملية تجعل الغواصات عرضة للاكتشاف بواسطة الوحدات المضادة للغواصات.وكشف التقرير اليوناني عن خوف تركيا من 4 غواصات تملكها أثينا، وهي الغواصة بينوس Pipinos"، وهي مصممة لتنفيذ العمليات بأقل تعرض ممكن للاكتشاف النشط من قبل قوى غير صديقة كما أن لديها القدرة على اكتشاف ومراقبة وحل مشكلة إطلاق النار ومهاجمة الأهداف السطحية ويمكن أن تعمل لفترات طويلة بمساعدة نظام الدفع اللاهوائي (AIP).أما الغواصة الثانية وهي بابانيكوليس ألمانية الصنع وانضمت في 21 ديسمبر 2010 إلى قاعدة سلاميس البحرية لتكون على قوة الغواصات اليونانية، أما الغواصة الثالثة ماتروزوس دخلت الخدمة في 2014، وأخيرا كاتسونيس وقد دخلت الخدمة عام 2015 لتنضم لأسطول الغواصات اليونانية.