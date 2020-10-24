3 مفقودين في انفجار ناقلة نفط روسية ببحر آزوف

ذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد انفجار بناقلة نفط روسية كانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون اليوم السبت.وأضافت الوكالة الاتحادية أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة، ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجا عن بقايا أبخرة.ووقع انفجار على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.حيث إن ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف)، التي ترفع العلم الروسي تعرضت لانفجار في بحر آزوف غربي البلاد، لم تعرف طبيعته بعد.يذكر أن "الناقلة كانت فارغة من الحمولة عند وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون سببه "أبخرة الوقود" في صابورة الناقلة، (وهو ما يوضع في بطن السفينة من الثقل لئلا تميل على أحد جوانبها)، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد تهديدات أولية بغرق الناقلة.