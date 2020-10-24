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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صابر الرباعي يكشف لـ«الدستور» كواليس تصوير «جريدة الرجل الثاني»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:07 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
حسن أمين
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كشف المطرب التونسي صابر الرباعي، كواليس أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى"، والتي تعاون فيها مع الموسيقار طلال.

وقال "الرباعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول أغنية "جريدة الرجل الثاني" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الأغنية تم التحضير لها منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن مشاهد الفيديو كليب تم تصويرها في بيروت، قبل انفجار مرفأ بيروت بيومين.

أغنية "جريدة الرجل الثاني" تعاون فيها صابر الرباعي مع كل من الموسيقار طلال والموزع الموسيقي مشيل فاضل والأغنية من كلمات نزار قباني.

كما أعرب الرباعي عن سعادته لتواجده هذا العام وسط الجمهور المصري ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مؤكدا أنه لا يستطيع التأخر عن مصر وعن الوقوف وسط جمهور أحد أهم المهرجانات الغنائية التي تقام في الوطن العربي.

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