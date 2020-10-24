عربة إسعاف لنقل المشتبه فى إصابتهم بكورونا أمام لجان الصف بالجيزة

وفرت وزارة الصحة عربة إسعاف لنقل أي مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أمام لجان انتخابات دائرة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.يذكر أن دائرة الصف يتنافس بها ١٨ مرشحا من قرى مختلفة، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين (السبت والأحد) في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات،وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.