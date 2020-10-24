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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخرهم رئيس بولندا.. زعماء أصيبوا بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:33 م
أندريه دودا
أندريه دودا
نوران إمام
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في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات خاصة في أوروبا، لم تقتصر على المواطنين بل طالت أيضًا عددًا من الزعماء على مستوى العالم وكان آخرهم رئيس بولندا أندريه دودا الذي تم الإعلان عن إصابته أمس السبت.

وترصد الـ«دستور» خلال السطور التالية أبرز الزعماء الذين أصيبوا بفيروس كورونا:

- أندريه دودا
كان آخر من تم الإعلان عن إصابتهم من ضمن الزعماء الرئيس البولندي أندريه دودا، حيث كشف أمس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد من قبل سكرتير الدولة لشئون الرئاسة البولندية عبر تغريدة له بحساب تويتر قائلًا: "خضع أندريه دودا لفحص كورونا وأتت النتيجة إيجابية والرئيس الآن بصحة جيدة".

- دونالد ترامب
فجر الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صباح يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر وقبل الحملة الانتخابية الرئاسية بأيام قنبلة من العيار الثقيل، حيث تم الإعلان عن إصابته هو وزوجته ميلانيا.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بتويتر ليعلن فيها عن إصابته قائلا: "اليوم ثبتت إصابتنا أنا والسيدة الأولى بكوفيد-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سنتجاوز الأمر معًا".

- جايير بولسونارو

في مارس الماضي أكدت صحيفة "Odia" البرازيلية، إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الطبي حيث ثبت إيجابية التحليل.

- قاسم توكاييف
 أكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان، عبر حسابه في تويتر، أن توكاييف البالغ من العمر 67 عامًا، يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرًا إلى أن أثبتت إصابته بوباء كورونا وخضع بعدها للحجر فور علمه.

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