شيخ وقس يرفعان لافتة «انزل شارك.. مصر الأهم» فى المنيا (صور)

ظهر كل من الشيخ سامح جلال، من مشايخ الأزهر الشريف، والقس حبيب غطاس، راعي كنيسة جرجس بنجع الدك، داخل اللجنة الانتخابية بمعهد الشهيد محمد عبد الله عمر في جنوب مدينة المنيا، يحملان علم مصر، ولافتات توعوية للناخبين تحثهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات ومكتوب عليها "انزل شارك.. مصر الأهم"، وأعلى اللافتة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل منهما يحمل في يده الأخرى "علم مصر".وقد حرص عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وظهروا بشكل لافت للنظر في معظم اللجان بدوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، وسمالوط ومطاي، ومدينة المنيا، وأبوقرقاص، ومركز ملوي، وكانوا يحثون الشباب على المشاركة واختيار الأصلح والأنسب ليمثلهم في مجلس النواب.من ناحيته أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتظام التصويت لليوم الأول، في لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعة على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.أكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية، حتي الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكل الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.