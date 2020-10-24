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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

أمر ضبط وإحضار لـ 3 متهمين بالشروع في قتل سائق بحلوان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:07 م
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، ضبط وإحضار 3 متهمين بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد السيسي، بلاغا من سائق توك توك، يدعى "خالد محمد صلاح"، 18 سنة، ومقيم بعرب أبو دحروج، كفر العلو، مفاده قيام 3 أشخاص مجهولين بطلب توصيلهم إلى منطقة مرصد حلوان، وفور وصولهم قاموا بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وسددوا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، واستولوا على مركبته النارية، ولاذوا بالفرار.

ويجري ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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