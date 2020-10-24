سكرتير عام مطروح: انتظام العملية الانتخابية في جميع اللجان

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وبحضور جميع الجهات المعنية، منذ الصباح، انطلاق العرس الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجري على مدار يومي 24 و25 أكتوبر ضمن محافظات المرحلة الأولى.وأكدت محافظة مطروح في بيان إعلامي، انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان وعدم وجود أي معوقات مع التواصل على مدار الساعة بجميع غرف العمليات بمراكز المدن، ومتابعة انتظام العملية الانتخابية من خلال 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بإجمالي عدد 301763 ناخبًا بمطروح.وشهدت مدن المحافظة الثمانية إقبالا من المواطنين منذ الصباح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.