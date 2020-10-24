رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:17 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أصدرت وزارة القوي العاملة بيانًا، استنكرت ورفضت فيه كليًا ما صدر من أحد مسئولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي "الفيس بوك".

وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسئول عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزًا وإخلالًا، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورًا أمام لجنة قانونية على مستوى عالٍ للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعبًا ودولةً لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الزكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

بالأحمر والأبيض.. إطلالات النجوم في مهرجان الجونة (صور)

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

دراسة: قد يموت نصف مليون أمريكي بسبب كورونا بحلول فبراير

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

«الآثار» تحوّل «وكالة قايتباي» إلى فندق تراثي بـ100 مليون جنيه

«حياتنا مع الموسيقى» و«كل يوم شاعر».. فعاليات الأعلى للثقافة اليوم