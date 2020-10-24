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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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أدلى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة ناصف الإعدادية الإسلامية بالمنيا.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

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