سيدات البدرشين يتصدرن المشهد الانتخابى فى النواب

شهد المقر الانتخابي لمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالبدرشين، إقبالًٖا ملحوظًا من جانب السيدات في أولى ساعات الاقتراع باليوم الأول لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الجيزة.وحرص رؤساء اللجان الفرعية على تنبيه الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، تزامنًا مع توزيعها مجانًا على من يحضرون دونها.ويتنافس ثمانية وعشرون مرشحًا على مقاعد الدائرة الثلاثة، والتي تضم مركزي البدرشين والعياط.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.