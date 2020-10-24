السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الوراق

شهدت مدرسة الوراق الابتدائية توافد عدد من السيدات اللواتي تصدرن المشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب لعام 2020.وتوافد عدد من السيدات اللاتي تراوح أعمارهن ما بين 50 و60 عاما، وحرصن على التواجد مبكرًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.وانطلقت صباح اليوم السبت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام 2020، وتستمر حتى يوم الأحد في 14 دائرة وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحًا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها.