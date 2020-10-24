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منوعات

دراسة: دواء شائع للقلب والأوعية الدموية يخفف مخاطر الوفاة بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
كورونا
كورونا
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توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم.

وأوضحت الدراسة، أن هم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأوكسجين، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وشملت الدراسة 412 مريضًا، ربعهم تقريبًا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، وبعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأوكسجين بنسبة 44%، والعناية المركزة بنسبة 43%.

وقال الباحثون، إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47%، مقارنة بمن لم يتناولوه.

ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعوية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.

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