تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحرير 66 محضر حرق للمخلفات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة ضمن الحملات اليومية الميدانية بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر ضد حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، مؤكدًا على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".وشدد محافظ أسيوط، على جميع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف الحملات الميدانية لمنع حرق المخلفات والحرق المكشوف لمخلفات المحاصيل الزراعية بالحقول، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للإضرار بالبيئة، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمساءلة القانونية.وشدد على تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة والتي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 10 آلاف جنيه على حسب مساحة الأرض.