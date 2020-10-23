محمد مرعي نائبًا لرئيس اللجنة القانونية باتحاد القوة البدنية

أعلن الاتحاد الدولي للقوة البدنية، برئاسة جاستون راج، تعيين اللاعب الدولي المصري المستشار محمد مرعي، نائبا لرئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي للقوة البدنية.وقال "مرعي" في تصريحات لـ"الدستور" إن "هذا المنصب شرف لي كمصري وكلاعب حصل على 34 ميدالية دولية وقارية ومحلية، وسأتولى وضع القوانين واللوائح الخاصة بلعبة القوة البدنية على مستوى العالم، هذا إلى جانب منصبي كرئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الافريقي للقوة البدنية".ويعد المستشار محمد مرعي، وكيل عام أول بهية النيابة الإدارية واضع القانون الخاص بلعبة القوة البدنية في إفريقيا.