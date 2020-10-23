عرض «اللعبة 2» خارج الموسم الرمضاني

يواصل فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، تصوير المشاهد على قدم وساق، والذي يخوض بطولته كل من الفنانين شيكو وهشام ماجد.وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني، وتحديدًا خلال آخر شهر ديسمبر المقبل، لينضم إلى قائمة مسلسلات الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن صناع العمل دخلوا في معسكر مغلق لينهوا أكبر قدر ممكن من المشاهد قبل حلول شهر ديسمبر.والجزء الثاني من المسلسل من المقرر أن يشهد مفاجآت في الأحداث، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول مع بعض التغييرات، خاصة أنه يحتوي على لعبة جديدة، غير اللعبة التي دارت حولها أحداث الجزء الأول.و "اللعبة" يشارك في بطولته أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.