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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أدارت مناظرة ترامب وبايدن.. كل ماتريد معرفته عن كريستين ويلكر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:35 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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وصف محللون المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بالعقلانية والثبات على الرغم من الانتقادات التي وجهها الطرفان لبعضهما خلالها.

وأدارت تلك المناظرة الإعلامية الأمريكية، كريستين ويلكر البالغة من العمر 44 عاما، فمن هى ويلكر التى انتقدها ترامب قبيل المناظرة ووصفها بـ الفظيعة.

-ويلكر ولدت في فيلادلفيا، وتحديدا في حي فيرمونت.

-والدتها من سود أمريكا تعمل كوكيل عقارات، بينما والدها مهندس أبيض اللون.

- تخرجت ويلكر من جامعة هارفارد بمرتبة الشرف عام 1998 من قسم التاريخ.

- تزوجت عام 2017 من جون هيوز، وهو مدير التسويق في شركة ميرك للأدوية.

- عملت ويلكر في شبكة "إن. بي. سي. نيوز"، كما أنها مراسلة القناة في البيت الأبيض منذ عام 2011.

- تبرع والدا ويلكر بعشرات الآلاف من الدولارات للديمقراطيين، بما في ذلك ما يقرب من 20 ألف دولار للرئيس السابق باراك أوباما، وفقا لما أوردته فوكس نيوز.

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