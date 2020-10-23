إصابة ضابط ومقاتلين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق

أصيب ضابط عراقي ومقاتلين اثنين في انفجار عبوة ناسفة شمال قضاء المقدادية وسط محافظة ديالي.وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ عملية أمنية لورود معلومات استخباراتية بوجود مخزن أسلحة في منطقة "توكل شمال قضاء المقدادية"، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط ومقاتلين اثنين.