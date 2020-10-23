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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"للتجسس وحروب السايبر": حماس تدير مقراً سرياُ في إسطنبول

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:27 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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ذكرت الصحف العبرية نقلاً عن صحيفة التايمز اليوم أن حماس أقامت في إسطنبول قبل عامين مقراً سريا بغرض استخدامه لتنفيذ مهام تجسس وشن اعتداءات سايبر.

وأفاد مراسل الصحيفة في القدس نقلا عن مصادر استخباراتية غربية بأن هذا المقر أقيم دون إبلاغ السلطات التركية بذلك، وأنه يُدار من قِبل قيادة الجناح المسلح لحماس في قطاع غزة، وليس من قِبل مكاتب الحركة في تركيا .

وأضاف المصدر أن قائد الوحدة السرية يدعى سماح سراج من مدينة غزة وأنه يقوم بإصدار الأوامر لها ويقدم التقارير عنها إلى يحيى السنوار.

وقالت مصادر استخباراتية غربية للصحيفة إن الوحدة تشتري المعدات التي يمكن استخدامها لغرض التسلح وإنها تقود نشاطات ضد أعداء حماس في الفضاء الإليكتروني، بما فيهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية وسفارات دول في الشرق الأوسط و وأوروبا كما انها تعاقب أفراد حماس التي تشتبه فيهم الحركة بعدم الوفاء والخيانة.

وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسي لهذه لوحدة يوجد فى اسطنبول، وتم إنشاؤه قبل نحو عامين وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة.

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