سفير إيران لدى روسيا: نراقب الوضع في قره باغ عن كثب

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن بلاده تتابع عن كثب الأعمال القتالية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي عدوان على حدودها أو داخل أراضيها.وقال جلالي، اليوم الجمعة: "نحن نتابع النشاط قرب حدود بلادنا عن كثب، ونؤكد عدم قبول دخول العدوان إلى بلادنا من أي جهة مشاركة في النزاع، وننبه الأطراف بضرورة الحذر".وأضاف السفير الإيراني لدى روسيا: "إن إيران على اتصال وثيق مع جميع الأطراف، بما فيها أطراف هذا النزاع".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت، في 20 أكتوبر الجاري، عن سقوط طائرة مسيرة من منطقة نزاع قره باغ في المنطقة الحدودية الإيرانية، وقبل ذلك أعلنت إيران عن سقوط 8 قذائف على منازل في المنطقة الحدودية بسبب هذا النزاع.