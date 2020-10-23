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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوفاء» تصدر «رحلتي إلى أوروبا» لـ سيد علي إسماعيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:56 م
رحلتي إلى أوروبا
رحلتي إلى أوروبا
جمال عاشور
طباعة
صدر حديثًا عن دار "الوفاء" للطباعة والنشر بالإسكندرية كتاب "رحلتي إلى أوروبا"، للدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان.

تخصص سيد علي إسماعيل في الأدب العربي الحديث، خصوصًا في فرع المسرح، وبدأ في نشر مُؤلَّفاته التي تتناول المسرح العربي بدايةً من عام ١٩٩٦م، ليستمر إلى الآن في الكتابة المُكثَّفة ما بين الكتب العِلمية المطبوعة والكتب النقدية والتوثيقية والمقالات المنفصلة التي تتناول جميعَ أوجه المسرح في الفترات الزمنية المتعاقِبة منذ نشأته، مرورًا بالأجيال المسرحية الرائدة وحتى العصر الحديث.

بالإضافة إلى المسارح التي أثَّرتْ في المسرح العربي وأثَّر فيها، وقد اهتمَّ إسماعيل بشكل خاص بأن يُفرِد الكتبَ في المواضيع المَنسِيَّة من ذاكرة المسرح العربي، التي لم يَستَفِضْ فيها الكثير من المؤلِّفين ونقاد المسرح؛ فقد تناوَل في أبحاثه المسرحَ في القرن التاسع عشر، ونفض الغبارَ عن نصوصٍ مَسرحيةٍ نادرة صَعُب على الباحثين وعشَّاق المسرح الوصول إليها.

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