الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية خليتين إرهابيتين شمال القوقاز

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن كشف وتصفية خليتين للإرهابيين الدوليين من جماعة "التكفير والهجرة"، في جمهوريتي قراشايفو شركيسيا، وداغستان شمال القوقاز.وأوضحت المخابرات الروسية، أن رجال الأمن في منطقة مالوقراشايفسك في جمهورية قراشايفو شركيسيا، وفي مدن محج قلعة وكاسبيسك وإيزبيرباش بداغستان، تمكنوا من قمع أنشطة خليتين تابعتين لجماعة "التكفير والهجرة"، اللتين ضمتا أكثر من 20 شخصا.وأضاف البيان أنه خلال دهم وتفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على ثلاث قنابل يدوية، وثلاثة مسدسات، وخراطيش من عيارات مختلفة، وبندقية صيد، وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى الكثير من المطبوعات المتطرفة.