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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 221 ألف حالة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حاجز الـ221 ألفا.

وأفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الإصابات المسجلة بلغ حتى الآن ثمانية ملايين و312667 حالة، بينها 221438 وفاة.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا في العالم.

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