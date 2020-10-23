وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 221 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حاجز الـ221 ألفا.وأفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الإصابات المسجلة بلغ حتى الآن ثمانية ملايين و312667 حالة، بينها 221438 وفاة.ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا في العالم.